В парламенте Франции предложили покончить с антироссийскими санкциями

Депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар направил обращение министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану, призвав нормализовать отношения с Россией, сообщает RT.

По словам парламентария, комиссия, расследовавшая «российское вмешательство» в выборы в США, в результате так и не нашла доказательств какого-либо влияния Москвы на избирательные процессы другой страны. Он также подчеркнул, что, хоть это и не являлось основной причиной введения санкций против России, но повлияло на их продление.

«Не пора ли положить конец тому, что следует расценивать как антироссийскую истерию, – этой системе санкций, которая привела к дальнейшему ухудшению торгового баланса Франции? Не пора ли Франции проявить инициативу, чтобы вновь завязать диалог и возобновить торговлю с Россией», – говорится в документе.

Напомним, страны Запада ввели санкции в отношении России в 2014 году после референдума в Крыму, на котором подавляющее большинство жителей полуострова заявило о желании воссоединиться с Россией. Еще одним поводом для антироссийских санкций стали обвинения в адрес России о разжигании конфликта на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела контрсанкции. С тех пор ограничительные меры с обеих сторон продлевались и расширялись.

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 26.05.19

Турцию обвинили в поставках оружия противникам Сирии и России. / Депутат Европарламента назвал очень странным поведение Зеленского. / Климкин напоследок испытал «простое дипломатическое счастье». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»