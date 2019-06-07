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Пятница, 7 июня 2019, 08:48 мск

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Трамп указал на причину ухудшения российско-американских отношений

Фото: пресс-служба Кремля

Отношения США и России испортило расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. Такое заявление в интервью Fox News сделал американский лидер Дональд Трамп. «Я думаю, мы можем иметь хорошие отношения с Россией», – сказал он.

Напомним, Роберт Мюллер в течение двух лет занимался расследованием «российского вмешательства» в выборы в США, которые Москва отрицает. Минувшей весной спецпрокурор завершил расследование, вновь заявив о факте «вмешательства» Москвы в электоральные процессы в США, а доказательств не предоставил. Кроме того, он не нашел свидетельств «сговора» между Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 07.06.19

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Метки / США

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