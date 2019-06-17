Польша разместит военный контингент США в шести точках на восточных границах

НАТО разместит американские войска как минимум в шести точках на востоке Польши. Такое заявление в эфире «Польского радио» сделал министр обороны восточноевропейской республики Мариуш Блащак. «В рамках соглашения мы договорились о том, что в Польше будет шесть точек дислокации подразделений», – сказал он

По словам главы ведомства, точное расположение американских военных Варшава и Вашингтон определят отдельным соглашением. «Важно усилить восточный фланг НАТО, а значит, и восточный фланг нашей страны, чтобы сдерживать возможного агрессора. Предполагаемый захватчик знает, что нарушение польских границ означает не локальный конфликт, а глобальный. Присутствие американских военных свидетельствует о том, что атака на Польшу станет атакой на весь альянс НАТО», – заключил Блащак.

Он также подчеркнул, что Польше будет создано дивизионное командование, которому будут подчиняться все американские войска на восточном фланге НАТО.

Комментируя заявления польского министра, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что если это произойдет, то Россия в качестве ответной меры усилит свои войска на западной границе. «В Польше, видимо, этого не понимают. Возможно, им хочется быть чьей-то военной базой. При этом с точки зрения безопасности Польше размещение войск США ничего не даст», – приводит слова сенатора РИА «Новости».

Как отмечает РБК, на сегодняшний день в Польше находится около 4,5 тыс. американских военных из состава бронетанковой бригады и многонациональной батальонной группы. Минувшей весной Вашингтон и Варшава договорились увеличить численность этого контингента. Также стоит отметить, что в соседней с Польшей Германии на постоянной основе размещены более 30 тыс. американских военных.

Варшава, Иван Гридин

Варшава. Другие новости 17.06.19

Кремль переходит в наступление на балканском направлении. / Россиянин погиб в Таиланде, купаясь в шторм. / Косовская проблема: ЕС попытается ускорить решение. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»