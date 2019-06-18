Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой российский истребитель Су-27 осуществляет перехват стратегического бомбардировщика ВВС США B-52H. В ведомстве отметили, что нарушений государственной границы РФ зафиксировано не было, а также добавили, что российские самолеты действовали в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Минобороны опубликовало видео перехвата бомбардировщика США у границ РФ

17 июня в Минобороны сообщили о перехвате нескольких иностранных бомбардировщиков, которые летели к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей. Уточнений, где был снят опубликованный видеоролик с перехватом стратегического бомбардировщика, от ведомства не последовало.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что полеты американских бомбардировщиков рядом с границами РФ способствуют росту напряженности. «Подобные действия США не ведут к укреплению безопасности и стабильности в том регионе, который непосредственно прилегает к российским границам», – заявил он.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.06.19

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