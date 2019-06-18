российское информационное агентство 18+

Расследование Ивана Голунова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 18 июня 2019, 10:43 мск

Новости В мире

Новости дня, Новости кратко, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия

Минобороны опубликовало видео перехвата бомбардировщика США у границ РФ

Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой российский истребитель Су-27 осуществляет перехват стратегического бомбардировщика ВВС США B-52H. В ведомстве отметили, что нарушений государственной границы РФ зафиксировано не было, а также добавили, что российские самолеты действовали в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Минобороны опубликовало видео перехвата бомбардировщика США у границ РФ

17 июня в Минобороны сообщили о перехвате нескольких иностранных бомбардировщиков, которые летели к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей. Уточнений, где был снят опубликованный видеоролик с перехватом стратегического бомбардировщика, от ведомства не последовало.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что полеты американских бомбардировщиков рядом с границами РФ способствуют росту напряженности. «Подобные действия США не ведут к укреплению безопасности и стабильности в том регионе, который непосредственно прилегает к российским границам», – заявил он.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.06.19

Макрон осадил Зеленского по «Нормандскому» формату и поторопил с «Минским». / Lviv и Kyiv: в Белоруссии пошли на поводу у американцев. / Черногорский дипломат заявила о намерении сжечь сербский православный храм и его прихожан. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / США

«Кибервоенные действия в отношении РФ…»: Кремль прокомментировал сообщения об атаках со стороны США

Польша разместит военный контингент США в шести точках на восточных границах

Договоренности о сокращении ядерного оружия не мешают странам модернизировать свои арсеналы

Сербская оппозиция подтвердила: консультации с американцами ведутся регулярно

Анкара пригрозила Вашингтону санкциями

Американские эксперты рассказали о критических проблемах у самолетов F-35

США собрались «спасать Европу от России» с помощью санкций против «Северного потока-2»

США заявили о наличии доказательств вины Ирана в подрыве танкеров

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Северо-Запад, Центр России, Юг России, В мире, Видеорепортаж, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, США,

Новости партнеров