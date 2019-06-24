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Понедельник, 24 июня 2019, 10:40 мск

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Ирландия запретит продажи машин с бензиновыми и дизельными двигателями

Власти Ирландии намерены к 2030 году полностью запретить продажи на территории страны новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Данная мера будет принята в рамках кампании по защите окружающей среды и перехода на возобновляемые источники энергии.

Стратегия Climate Action Plane предполагает, что через 10 лет в Ирландии должны прекратиться продажи машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания, которые заменят автомобилями с полностью электрическими силовыми установками. К 2030 году количество электрокаров на дорогах должно достигнуть 950 тыс. единиц, пишет портал Autonews.ru.

К этому же сроку до 70% электроэнергии, потребляемой в государстве, должно вырабатываться при помощи возобновляемых источников – в том числе ветряных генераторов и солнечных батарей.

Напомним, аналогичный запрет намерены ввести власти Великобритании. В Соединенном королевстве собираются полностью отказаться от машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания к 2040 году.

Стоит также отметить, что возможность запрета автомобилей с ДВС рассматривают в Германии, Франции, Норвегии, Нидерландах, Индии и других странах.

Дублин, Иван Гридин

Дублин. Другие новости 24.06.19

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