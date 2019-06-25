Трамп хочет разорвать договор о военном сотрудничестве с Японией

Президент США Дональд Трамп задумался о разрыве Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией. Этот документ был подписан еще в 1960 году. По данным «Блумберг», Трамп заявил своим доверенным лицам, что этот договор несправедлив для США.

Американский лидер якобы уверен в его односторонности, так как предусматривает помощь США Японии в случае вооруженного нападения на нее, но не обязывает японские вооруженные силы приходить на помощь США. Трамп еще не предпринял никаких шагов для выхода из соглашения, но эксперты считают это вполне возможным.

Агентство отмечает, что выход из договора приведет к новой гонке вооружений, так как Японии придется найти другой способ защищать себя от угроз со стороны Китая и КНДР. По словам источников, Трамп считает попытки Японии передислоцировать военную базу США в Окинаве захватом земель и высказался за получение финансовой компенсации от Японии за перенос.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 25.06.19

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