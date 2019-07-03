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Среда, 3 июля 2019, 10:10 мск

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Почти 800 тысяч японцев получили указание к эвакуации из-за ливней

Фото: Роскосмос

Власти города Кагосима на острове Кюсю в южной Японии распорядились о срочной эвакуации 594 тыс. жителей из-за угрозы стихийных бедствий в связи с обрушившимися на этот район ливнями. Уровень опасности поднят до четвертого из пяти возможных. На экстренно созванной пресс-конференции представитель главного метеорологического управления предупредил об усилении дождей.

«В ближайшие сутки до 4 июля дождь усилится на порядок, что повышает опасность стихийного бедствия. Просьба к населению сознательно отнестись к защите собственной жизни, следить за информацией местных органов и метеорологов и не ожидая объявления тревоги из-за чрезвычайной ситуации самостоятельно и быстро эвакуироваться», – сказал представитель управления.

Агентство «Киодо», в свою очередь, сообщило, что почти 125 тыс. жителей города Кирисима и 77 тысяч жителей города Аира также получили указание к эвакуации. Как отмечает РИА «Новости», сильные дожди не прекращаются на юго-западе Японии уже несколько суток. В некоторых районах количество выпавших за двое суток осадков превышают месячную норму июля. Синоптики предупреждают, что за сутки здесь может выпасть до 900 миллиметров осадков. Из-за непрекращающихся проливных дождей резко возрастает опасность паводков, разливов рек и оползней.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 02.07.19

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