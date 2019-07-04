В преддверии празднования Дня независимости США, который отмечается 4 июля, к мемориалу Авраама Линкольна на Национальной аллее в центре Вашингтона были доставлены первые единицы бронированной техники.

Пентагон объяснил появление ржавых бронемашин без стволов на параде в Вашингтоне

Это было сделано в связи с распоряжением президента США Дональда Трампа сделать невиданное представление: с новейшими танками «Абрамс», «лучшими в мире истребителями» и другой техникой, которая, правда, будет просто выставлена для осмотра. Он также заявил, что в модернизацию танка M-1 Abrams США вложат около $6 млрд.

Первыми экспонатами, которые появились в центре города, стали две весьма не новые боевые машины пехоты (БМП) «Брэдли». Краска на них местами облупилась, из-под нее проступает ржавчина, передает РИА «Новости». Кроме того, стволы 25-миллиметровых пулеметов были сняты, а отверстия залеплены скотчем. Оптика на башне прикрыта картонками, тоже схваченными скотчем.

Пентагон отреагировал на сообщения СМИ. Представитель американского министерства обороны рассказал, что присутствующие машины лишь почистили перед тем, как привезти на Национальную аллею. Внешнему виду особого значения не придавали. На вопрос о том, почему в праздновании участвует только шесть единиц техники, причем такой ветхой, он ответил, что Белый дом попросил именно такие машины.

Nation News сообщало, что «новейшая» бронетехника Трампа ко Дню независимости не произвела фурор. Первые единицы бронетехники, которая оказалась подержанной, доставлены в Вашингтон для дальнейшего участия в параде по случаю Дня независимости.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 04.07.19

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