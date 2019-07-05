Словацкие парламентарии подадут резолюцию об отмене антироссийских санкций

Депутат от евроскептической партии Словакии «Мы семья» Петер Марчек заявил о внесении на рассмотрение парламента страны резолюцию об отмене антироссийских санкций.

«Недопустимо, чтобы мы находились, по сути, в состоянии конфронтации с государством, с которым имеем плотные исторические... связи. В резолюции, которая находится в финальной стадии подготовки и будет представлена в течение двух месяцев, содержится призыв к отмене антироссийских санкций», – сказал Марчек.

Как пишут «Известия», он также заявил, что санкции влияют негативно на экономику не только Словакии, но и остальных членов Евросоюза, а после отказа от санкций должно последовать установление конструктивного диалога между Москвой и Братиславой.

По словам Марчека, хоть и не известно, каков будет исход голосования, сама инициатива просигнализирует о наличии в обществе запроса на изменение внешней политики, в том числе в отношении России. Отметим, что ранее Марчек и его однопартийцы выступили за признание присоединения Крыма к России, а в августе 2018 года посетили полуостров.

Братислава, Иван Гридин

Братислава. Другие новости 04.07.19

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