Трамп об обогащении урана: Ирану лучше поостеречься

Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием и ему нужно быть поосторожнее в высказываниях по ядерной программе. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп. «Ирану лучше поостеречься», – сказал американский лидер, комментируя последние заявления руководства Ирана о выходе из ряда договоренностей по ядерной программе. «Иран никогда не будет обладать ядерным оружием», – подчеркнул президент США.

Заместитель генсекретаря кабмина Японии Ясутоси Нисимура заявил, что японская сторона призывает Иран немедленно вернуться к выполнению соглашения по ядерной сделке. По его словам, Япония обеспокоена намерением Ирана начать обогащение урана выше уровня 3,67%. «Мы выступаем за стабильность на Ближнем Востоке», – циирует Нисимуру ТАСС.

Ранее Тегеран объявил о намерении отказаться от соблюдения еще одного условия соглашения с рядом стран – о превышении лимита обогащения Урана. Власти Ирана заявили, что эксперты МАГАТЭ в этом могут убедиться лично. Этот шаг Тегеран объяснил отказом стран-участниц договора, подписанного 4 года назад, выполнить свои обещания и разработать меры защиты Ирана от санкций США.

Как писал «Новый День», в последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является «изменение поведения» исламской республики. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США «государством-спонсором терроризма».

В конце июня президент Ирана Хасан Роухани назвал санкции США против верховного лидера страны Али Хаменеи нелогичным и глупым действием. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении Ирана, которые будут направлены против верховного лидера страны Али Хаменеи. Согласно распространенному позже тексту указа, США блокируют любые активы, принадлежащие попавшим под санкции лицам, а также угрожают санкциями финансовым организациям за сотрудничество с ними.

Иранский постпред при ООН Маджид Тахт-Раванчи ранее заявил, что необходимая для диалога между Вашингтоном и Тегераном атмосфера в условиях новых санкций отсутствует. Как передает РИА «Новости», заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в свою очередь заявил, что новые санкции США против Ирана являются беспрецедентными, они обнуляют все сигналы Вашингтона о готовности к диалогу с Тегераном.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 08.07.19

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