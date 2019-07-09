В Амстердаме столкнулись два самолета

В аэропорту Амстердама Схипхол два лайнера столкнулись во время руления. Оба самолета получили повреждения.

Пассажирский Airbus A320 авиакомпании EasyJet врезался в Boeing 737-800 нидерландской KLM. Видео столкновения опубликовано в соцсетях. Один самолет зацепил крылом хвост другого.

Известно, что Airbus должен был вылететь в Лондон, Boeing – в Мадрид.

Оба воздушных судна транспортировали на стоянку, пассажиров вывели. Авиакомпании готовят другие самолеты на замену.

Амстердам, Служба информации РИА «Новый День»

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