При запуске ракеты Vega с военным спутником ОАЭ произошла авария

Во время запуска ракеты-носителя Vega с разведывательным спутником ОАЭ Falcon Eye 1 произошла авария. Потеря миссии произошла из-за смещения траектории полета после старта ракеты-носителя.

Запуск был произведен с космодрома Куру во Французской Гвиане. Неполадка возникла спустя две минуты после старта, передает РИА «Новости». Компания-оператор Arianespace проведет анализ произошедшего. После этого будут предоставлены данные о причинах случившегося. Это первый неудачный запуск ракеты данного класса.

В то же время российские специалисты провели успешный запуск с военного космодрома Плесецк ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с блоком из четырех космических аппаратов в интересах Минобороны России. «Старт ракеты-носителя и выведение спутников на расчетные орбиты прошли в штатном режиме», – сообщили в Роскосмосе.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.07.19

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