Запуск ракеты Vega с двумя спутниками завершился провалом

Ракета Vega, запущенная с космодрома Куру во Французской Гвиане, отклонилась от траектории полета и была потеряна. Об этом сообщила французская компания-оператор Arianespace.

Это был 17-й запуск ракеты Vega с 2012 года и седьмой в этом году. На борту ракеты-носителя находились два спутника SEOSAT-Ingenio для Европейского космического агентства и TARANIS Национального центра космических исследований во Франции.

Об отклонении от траектории стало известно через восемь минут после старта. После зажигания двигателя разгонного блока Avum Vega сдвинулась с расчетного пути.

Стоит отметить, что это не первый неудачный запуск ракеты с космодрома Куру. Так летом прошлого года Vega с разведывательным спутником Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1 снизила скорость и отклонилась от траектории. В Arianespace тогда сообщили о серьезной аномалии, приведшей к провалу миссии.

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 16.11.20

Российские ученые изобрели защищающее от радиации стекло. / Российских хакеров обвинили в атаках на фармкомпании, разрабатывающие вакцину от Covid-19. / SpaceX успешно доставила четверых астронавтов на МКС. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»