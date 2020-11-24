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Вторник, 24 ноября 2020, 11:45 мск

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В ракете «Союз» на космодроме Куру обнаружили бракованную деталь

Фото: Роскосмос

В ракете «Союз-СТ-А» на космодроме Куру обнаружили неисправную деталь. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Негатив был бы в том, что «бракованный клапан» улетел бы с ракетой и она вернулась бы на Землю грудой аварийного металла. Брак есть у всех и всегда, но в нашем деле он дорого обходится. Хорошо то, что некачественно сделанная деталь вовремя обнаружена системой контроля качества», – написал Рогозин на своей странице в Facebook. Глава «Роскосмоса» отметил, что в последнее время резко снизились ответственность и качество работы поставщиков.

Бракованный клапан обнаружили во время подготовки ракеты к пуску, который запланирован на 29 ноября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Специалисты проверят остальные ракеты «Союз» на других космодромах.

Запуск с космодрома Куру должен был состояться еще весной, но был отложен из-за пандемии коронавируса. Последний старт с Куру завершился провалом. Ракета Vega с двумя спутниками на борту отклонилась от траектории полета и была потеряна.

Москва, Зоя Осколкова

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© 2020, РИА «Новый День»

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