В Турции выгрузили комплектующие ЗРК С-400 «Триумф»

Первые компоненты российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» доставлены в Анкару, сообщает пресс-служба Минобороны Турции. Партия комплектующих российского вооружения поступила на авиабазу Мюртед в столичной провинции Анкара. Поставки начались сегодня, 12 июля.

Как писал «Новый День», переговоры о поставках российских систем в Турцию начались в 2016 году, в сентябре 2017-го Москва подтвердила намерения сторон заключить сделку и отчиталась о заключении контракта. Сумма контракта на поставку четырех дивизионов составляет $2,5 млрд. В турецком оборонном ведомстве раньше говорили, что планируют развернуть С-400 в октябре текущего года.

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна использует приобретенные у России С-400 в случае нападения. «У нас есть право и возможность использовать С-400 там, где и когда нам это будет нужно. Мы задействуем эту систему, если на нас нападут. Вот почему мы сделали в нее такие инвестиции», – цитирует Эрдогана газета Yeni Safak.

Турецкий лидер вновь заявил, что не может быть и речи о том, чтобы Турция отказалась от покупки российских ЗРК. Приобретение российских «Триумфов» спровоцировало международный скандал с США. Вашингтон требовал отказаться от сделки, предлагая приобрести взамен американские комплексы Patriot.

В случае отказа США грозили разорвать контракт о поставках истребителей последнего поколения F-35, а также применить экономические санкции. Турция отказалась идти на уступки. После саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией несколько разрядилась, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 12.07.19

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