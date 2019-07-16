Турция продолжит бурить на газ вопреки санкциям ЕС

В ответ на веденные Евросоюзом ограничения, поводом для которых стало намерение Анкары начать буровые работы в Средиземном море, турецкие власти решили работы не только продолжить, но и активизировать. Соответствующее заявление сделал турецкий МИД.

Ранее Совет ЕС из-за бурения на углеводороды, проводимого Турцией в исключительной экономической зоне Кипра, ЕС принял ряд ограничительных мер. «Совет принимает решение приостановить переговоры по всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте и решает не проводить Совет ассоциации и другие совещания высокого уровня в рамках диалога между ЕС и Турцией», – говорится в постановлении, распространенном в Брюсселе.

«Турция продолжит защищать свои права и права киприотов-турок и активизирует свою деятельность в этом направлении», приводит выдержку из заявления министерства турецкое информагентство «Анадолу». Это решение показывает, насколько предвзято Европейский Союз относится к кипрскому вопросу, поскольку киприоты-турки, которые имеют равные права на природные ресурсы в этом районе, не упоминаются и игнорируются, отметило внешнеполитическое ведомство.

Из заявления следует, что «решение ЕС является последним примером того, как греки и греки-киприоты злоупотребляют членством в ЕС в соответствии со своими максималистскими позициями, и как другие страны ЕС становятся инструментом для реализации этого».

Москва отрицательно относится к решению Евросоюза ввести санкции в отношении Турции из-за обострения ситуации в Средиземноморье, но это не означает, что российская сторона поддерживает действия Турции, направившей в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Кипра свои буровые суда для добычи природного газа, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

По его словам, «односторонние санкции противоречат как международному праву, так и процедурам Совета безопасности ООН», передает «Интерфакс».

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 16.07.19

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