В Конгрессе потребовали объявить импичмент Трампу

Член Конгресса США Ильхам Омар, представляющая Демократическую партию от штата Миннесота и являющаяся американкой сомалийского происхождения, обвинила президента Дональда Трампа в нарушении прав человека и призвала объявить ему импичмент.

Это произошло после того, как Трамп порекомендовал в Twitter прогрессивным женщинам-демократкам уехать заниматься политикой у себя на родине. По словам конгрессвумен, сейчас самое время убрать Трампа с поста президента. Она назвала повестку Трампа повесткой «белых националистов» в США, передает РИА «Новости». Она также отметила, что администрация нынешнего американского лидера «наиболее коррупционная за всю историю».

Напомним, новый пост Трампа о женщинах вызвал массовое возмущение демократов. Американского лидера обвинили в расизме и ксенофобии.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 16.07.19

Великобритания не депортирует Ассанжа в страну, где есть смертная казнь. / Германия напугана подготовкой «неожиданного удара» России. / Турция продолжит бурить на газ вопреки санкциям ЕС. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»