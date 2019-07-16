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Вторник, 16 июля 2019, 11:47 мск

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В Конгрессе потребовали объявить импичмент Трампу

Фото: time.com

Член Конгресса США Ильхам Омар, представляющая Демократическую партию от штата Миннесота и являющаяся американкой сомалийского происхождения, обвинила президента Дональда Трампа в нарушении прав человека и призвала объявить ему импичмент.

Это произошло после того, как Трамп порекомендовал в Twitter прогрессивным женщинам-демократкам уехать заниматься политикой у себя на родине. По словам конгрессвумен, сейчас самое время убрать Трампа с поста президента. Она назвала повестку Трампа повесткой «белых националистов» в США, передает РИА «Новости». Она также отметила, что администрация нынешнего американского лидера «наиболее коррупционная за всю историю».

Напомним, новый пост Трампа о женщинах вызвал массовое возмущение демократов. Американского лидера обвинили в расизме и ксенофобии.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 16.07.19

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