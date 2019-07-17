Трамп прокомментировал отказ продавать F-35 Турции

Американский президент Дональд Трамп дал комментарий в связи с поставками российских ЗРК С-400 «Триумф» в Турцию. По словам лидера США, Турция не может больше полагаться на приобретение американских истребителей F-35. Трамп охарактеризовал контракт между Россией и Турцией как «несправедливый». Анкара не сможет в дальнейшем купить F-35.

«Они в очень жесткой ситуации. И мы в США тоже оказались в жесткой ситуации», – цитирует Трампа РИА «Новости». По его словам, Турция планировала приобрести американские системы Patriot, но администрация его предшественника отказалась их продавать.

Ранее сообщалось, что предназначенные для Турции американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II могут предложить другим заказчикам. Речь может идти от таких странах, как Канада, Финляндия, Швейцария или Испания, которые думали о приобретении истребителя. Также в роли покупателей могут выступить Польша и страны Прибалтики.

Напомним, что Турция на днях стала третьей (после Белоруссии и Китая) страной, куда Москва поставляет «Триумфы». В скором времени к ним должна присоединиться Индия.

С-400 «Триумф» – новейший зенитно-ракетный комплекс большой дальности. Предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса поражения, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия ЗРК достигает 400 километров, он способен уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 16.07.19

ОБСЕ: Закон Украины о языке не соответствует международным нормам. / Президент Франции готов поддержать Сербию в косовской проблеме. / «Друзья Украины» не смогут определить проживание российских граждан из ЛДНР. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»