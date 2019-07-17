В НАТО случайно рассекретили места базирования ядерных вооружений США

В докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно были указаны места размещения американского ядерного оружия, пишет The Washington Post. Речь идет о докладе «Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль вооружений и ядерные силы союзников», подготовленном членом комитета из Канады.

Документ был размещен в апреле, а затем удален. В нем содержались данные о расположении 150 единиц ядерного оружия Соединенных Штатов на европейской территории. В частности бомбы находятся на базах Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Kleine Brogel в Бельгии, Buechel в ФРГ, Инджирлик в Турции и Volkel в Нидерландах.

Уточняется, что из финальной версии доклада эти данные исчезли.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 17.07.19

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