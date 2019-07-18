Во время пожара в японской студии аниме погибли 12 человек

В Киото в здании студии аниме произошел пожар. По предварительным данным, погибли 12 человек, еще 36 пострадали. Причиной возгорания мог стать поджог.

Как сообщает телеканал NHK, очевидцы утверждают, что слышали взрыв, затем вспыхнул пожар. Сначала огнеборцы обнаружили тела двух человек, на втором этаже здания нашли еще 10 погибших.

36 человек получили травмы, 10 из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Правоохранители выясняют причины произошедшего. Не исключается версия поджога. Мужчина средних лет разлил в здании воспламеняющуюся жидкость. При этом подозреваемый в преступлении сам получил ожоги и был доставлен в больницу.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 18.07.19

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