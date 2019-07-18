Поджигатель кричал: «Умри». Число жертв пожара в Японии выросло до 25

Число жертв пожара в Киото выросло до 25 человек. Пожарные ликвидировали пламя, идет разбор завалов. Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.

Пожар вспыхнул в студии компании Kyoto Animation. В тот момент в здании находились около 70 человек. Ранее сообщалось о 12 погибших. На ликвидацию огня потребовалось более пяти часов, сообщает агентство Kyodo.

Сотрудники экстренных служб продолжают находить тела жертв. Около 12 человек считаются пропавшими без вести. Число погибших при пожаре выросло до 25. Не менее 36 человек пострадали. Состояние некоторых из них медики оценивают как критическое.

Главная версия причины пожара – поджог. Мужчина разлил горючую жидкость в здании. При этом, по словам очевидцев, он кричал: «Умри!». Сам поджигатель получил ожоги лица и груди и был госпитализирован. Кроме того, на месте происшествия обнаружили холодное оружие. Правоохранители выясняют мотив злоумышленника.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 18.07.19

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