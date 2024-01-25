В Японии приговорили к смертной казни поджигателя анимационной студии

В Японии приговорили к смерти мужчину, который устроил пожар в анимационной студии Kyoto. Тогда в огне погибли 36 человек. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Пожар произошел в 2019 году. Поджигатель Синдзи Аоба утверждал, что студия украла его идею, с которой он участвовал в конкурсе. В результате погибли 36 человек, еще 32 пострадали. Сам Аоба получил опасные для жизни ожоги и долгое время находился на реабилитации.

Судебный процесс над поджигателем начался лишь в сентябре 2023 года. На последнем заседании он находился в инвалидной коляске. Адвокаты Аобы уверяли, что их подзащитный в момент совершения преступления не отдавал отчет своим действиям, так как был психически недееспособен.

Однако судья счел доводы защиты несостоятельными. Аоба присылал в студию письма с угрозами, а также готовился к преступлению.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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