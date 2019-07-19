В Японии 33 человека погибли из-за украденной новеллы

Поджигатель здания компании Kyoto Animation рассказал следователям о своем мотиве. По его словам, студия украла у него новеллу.

По последним данным, в огне погибли 33 человека. Большую часть тел обнаружили уже после ликвидации пожара. Люди пытались выбраться на крышу, но не успели и потеряли сознание на лестнице, сообщает местная газета Kyoto.

Поджигателя задержали, он также получил сильные ожоги груди и ног. Он рассказал полицейским, что студия украла у него новеллу, поэтому он решил мстить. Войдя в здание, злоумышленник разлил бензин и поджег его зажигалкой для газовых плит. В настоящее время он находится в больнице.

В момент возгорания в здании находились около 70 человек. На ликвидацию огня потребовалось более пяти часов. 36 человек получили ожоги, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 18.07.19

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