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Пятница, 19 июля 2019, 09:43 мск

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Новая глава Еврокомиссии заявила о позиции по антироссийским санкциям

Фото: ec.europa.eu

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России. По ее словам, Россия настроена враждебно к странам Запада и пытается как можно сильнее разделить Европу.

Фон дер Ляйен заявила ,что исходя из позиции силы, ЕК должна сохранять санкции и в то же время предлагать диалог, передает РИА «Новости». Он также отметила, что США и ЕС должны объединиться против общих врагов, а не бороться с ними отдельно друг от друга.

«Мы являемся свидетелями некоторого враждебного отношения со стороны России: от нарушения международных законов, таких как аннексия Крыма, до попытки максимально разделить Европу. С нашей позиции силы мы должны поддерживать санкции и в то же время предлагать диалог», – сказала фон дер Ляйен.

Люксембург, Иван Гридин

Люксембург. Другие новости 19.07.19

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