Конгресс хочет заставить Трампа наказать Турцию за С-400

Конгрессмены хотят заставить президента США Дональда Трампа наложить санкции на Турцию, если глава государства в ближайшее время не определится, какое наказание последует в адрес Анкары за покупку российских С-400. Об этом пишет The Washington Post.

Законодатели хотят, чтобы Трамп наложил санкции на Турцию и уже обсуждают варианты, как действовать, если президент откажется их вводить. «Нам следовало бы принять закон, который отменит все возможные исключения [по санкциям] в интересах национальной безопасности. Но мы стараемся не делать этого, потому что хотим предоставить президенту некую гибкость [в принятии решений]. Но если он этим злоупотребляет, нам придется действовать», – сказал республиканец Марко Рубио.

Демократ Джинн Шейхин предложила «многоуровневые санкции» с подробным описанием поэтапных последствий, с которыми Турция столкнется при постепенном сближении с Россией. По ее мнению, такой подход оставит Трампу «некоторую способность продолжать переговоры» с Турцией «и простимулирует ее оставаться в НАТО».

Как писал «Новый День», в конце июля в госдепартаменте США отказались называть возможные сроки введения санкций против Турции из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», заявив о «стратегических отношениях» с республикой. «Важно помнить, что санкции США против Китая в соответствии с (законом «О противодействии противникам Америки через санкции» – прим. ред.) CAATSA были введены через несколько месяцев после того, как Китай получил С-400», – заявил представитель ведомства.

«Мы не комментируем внутренние обсуждения до принятия решения. Мы по-прежнему привержены нашим стратегическим отношениям с Турцией», – добавил он. Напомним, CAATSA предусматривает введение ограничительных мер против стран, которые в том числе осуществляют военно-техническое сотрудничество с Россией.

Решение Анкары приобрести российские ЗРК вызвало резкое недовольство в Вашингтоне. США неоднократно призывали Турцию отказаться от «Триумфов», мотивируя это тем, что их нельзя будет интегрировать в систему ПВО НАТО. Вашингтон также грозил разорвать договор с Турцией о поставке новейших истребителей F-35. Несмотря на это Турция не стала отказываться от закупки С-400. Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее говорил, что полностью развернуть российские системы ПВО на территории страны планируется к апрелю следующего года.

Напомним, С-400 «Триумф» – новейший зенитно-ракетный комплекс большой дальности. Предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса поражения, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия ЗРК достигает 400 километров, он способен уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 07.08.19

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