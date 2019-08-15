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Четверг, 15 августа 2019, 11:31 мск

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Из-за решения Трампа об ограничении выдачи виз взбунтовалось 13 штатов

Фото: Reuters

Представители 13 штатов во главе с генеральным прокурором Вашингтона Робертом Фергюсоном подали иск в суд в связи с новым решением администрации президента страны Дональда Трампа об ограничении выдачи виз для людей с небольшим доходом. Об этом пишет The Hill со ссылкой на текст документа.

Ответчиком по иску заявлено американское министерство внутренней безопасности. В тексте говорится, что администрация Трампа хочет выдавать визу лишь богатым. По словам Фергюсона, такое решение Трампа и его администрации может разрушить мечты многих людей, желающих стать американцами, а также навредить уже живущим в стране, оставив их без дома и медпомощи. Этот иск также нашел поддержку в лице губернатора Вашингтона Джей Инсли.

«Вашингтон всегда будет государством, поддерживающим иммигрантов, и никакие действия со стороны администрации Трампа, ни делами, ни словами, не смогут это изменить», – сказал Инсли. Как напоминает «Газета.ру», ранее администрация Трампа подготовила инициативу по ужесточению выдачи грин-карт.

Вашингтон, Иван Гридин

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