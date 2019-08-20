Россия проведет учения с участием 128 тысяч военных из 8 стран

В сентябрьских учениях «Центр-2019» примут участие около 128 тыс. военных, более 20 тыс. единиц техники, 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Помимо россиян в маневрах будут принимать участие военные из Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Учения пройдут в два этапа – в рамках первого органы военного руководства отработают управление войсками в ходе борьбы с терроризмом, отражение ударов средств воздушного нападения, а также ведение разведывательно-поисковых и оборонительных действий. Второй этап будет посвящен вопросам управления подразделениями во время массированного огневого удара, а также при наступлении на условного противника.

Основные действия учений будут разворачиваться на восьми полигонах, среди которых общевойсковые «Тоцкий», «Донгуз», «Аданак», «Чебаркульский», «Юргинский», «Алейский», а также полигоны войск ПВО – «Ашулук» и «Сафакулево». «На полигонах государств – партнеров по отдельным планам будут отработаны эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями», – добавили в Минобороны. Кроме того, учения затронут акваторию Каспийского моря. Там моряки отработают содействие сухопутным войскам, приемы обороны морских коммуникаций и морской экономической деятельности.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.08.19

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