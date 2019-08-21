Москва и Пекин созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных пусков США

Россия и Китай созвали экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД сообщил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы вместе с Китаем запросили сегодня заседание Совбеза в связи с заявлениями США о планах по разработке и размещению ракет среднего радиуса действий», – цитирует ТАСС дипломата. Он также уточнил, что встреча запланирована на 22 августа.

Ранее Пентагон опубликовал на своем сайте видеозапись, демонстрирующую запуск нарушающей прекративший действие ДРСМД крылатой ракеты. На кадрах в режиме замедленной съемки демонстрируется пуск ракеты, которая не подпадает под условия ДРСМД. Она успешно взлетает с мобильной установки на острове Сан-Николас (Калифорния). Как писал «Новый День», испытания состоялись 18 августа, впервые после официального выхода США из ДРСМД. В результате ракета поразила цель на расстоянии свыше 500 км.

Рябков назвал данное испытание свидетельством того, что Вашингтон долго готовился к срыву Договора. Он также отметил, что Россия продолжит придерживаться моратория на размещение ракет, пока у границ не появятся такие вооружения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя испытания крылатой ракеты, заявил, что данный пуск свидетельствует о том, что Вашингтон «с самого начала вел дело к подрыву» Договора о запрете ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Напомним, действие договора об ограничении использования ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратилось 2 августа. 2 февраля 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения, обвинив Москву в нарушении правил договора. Россия отвергла все обвинения, а в начале июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.08.19

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