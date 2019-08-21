В США намерены разрабатывать запрещенные ДРСМД ракеты

США изучают возможности разработки различных типов ракет, ранее запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), действие которого было прекращено. Об этом заявил исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти, выступая в Фонде защиты демократии.

Он напомнил, что США больше не являются стороной договора и смотрят, как могут воспользоваться сложившейся ситуацией. По словам Маккарти, речь может идти о разработке ракет для нанесения точечных ударов и гиперзвуковом оружии. «Установка баллистической боеголовки на гиперзвуковую планирующую ракету уже будет за рамками соблюдения ДРСМД. Мы рассматриваем все эти возможности», – сказал он. При этом Маккарти не ответил на вопрос о возможности размещения ранее запрещенных договором ракет.

Как писал «Новый День», ранее замглавы МИД России Сергей Рябков назвал прошедшее 18 августа испытание ракеты, нарушающей ДРСМД, свидетельством того, что Вашингтон долго готовился к срыву договора. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также говорил, что пуск в США крылатой ракеты указывает на то, что Вашингтон «с самого начала вел дело к подрыву» ДРСМД. За несколько месяцев такие испытания подготовить невозможно, отмечал представитель Кремля. Официальный представитель Пентагона, подполковник Роберт Карвер, сообщил, что Соединенные Штаты разрабатывают крылатые ракеты наземного базирования только с февраля, когда приостановили выполнение своих обязательств по договору.

Ранее Пентагон опубликовал на своем сайте видеозапись, демонстрирующую запуск нарушающей прекративший действие ДРСМД крылатой ракеты. На кадрах в режиме замедленной съемки демонстрируется пуск ракеты, которая не подпадает под условия ДРСМД. Она успешно взлетает с мобильной установки на острове Сан-Николас (Калифорния). Как писал «Новый День», испытания состоялись 18 августа, впервые после официального выхода США из ДРСМД. В результате ракета поразила цель на расстоянии свыше 500 км.

Напомним, действие договора об ограничении использования ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратилось 2 августа. 2 февраля 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения, обвинив Москву в нарушении правил договора. Россия отвергла все обвинения, а в начале июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД.

Вашингтон, Иван Гридин

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