СМИ узнали о планах единственного зарубежного эксплуатанта SSJ 100 избавиться от них

Мексиканская авиакомпания Interjet намерена продать имеющиеся у нее российские самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в Минтрансе и Объединенной авиастроительной корпорации, дочерняя компания которой «Гражданские самолеты Сухого» производит эти лайнеры.

Interjet является последним зарубежным эксплуатантом SSJ 100. В парке перевозчика насчитывается 22 российских самолета. Interjet решила их продать из-за тяжелого финансового положения.

Отмечается, что в 2016-2017 годах Interjet постепенно перестала платить за запчасти производителю лайнера и производителю двигателей для самолетов – компании Powerjet.

Согласно данным сервиса flightradar24, сейчас только шесть SSJ100 из парка Interjet продолжают полеты. Еще 7 не летают больше года, пять стоят с прошлой осени, три – с декабря 2018-го – января 2019 года и еще один – с марта текущего года.

По мнению одного из собеседников издания, приобрести самолеты у Interjet могут как российские, так и иностранные авиа- и лизинговые компании. Еще двое источников убеждены, что заинтересовать они могут только отечественные компании.

Мексиканская авиакомпания получила большую скидку в сделке по SSJ 100, поскольку покупала самолеты, а не брала в лизинг. Лайнеры достались ей по 23,5 млн долларов за самолет при рыночной стоимости около 29 млн. Сейчас Interjet рассчитывает выручить за каждый из самолетов по 16-17 млн долларов.

Напомним, в конце прошлого года полеты семи SSJ 100 остановил единственный их европейский эксплуатант – ирландская авиакомпания Cityjet, они возвращены лизингодателю – группе ВЭБ. Причиной стали частные поломки самолета и соответственно долгое ожидание запчастей.

В мае от лизинга 18-ти лайнеров SSJ 100 отказалась российская авиакомпания «Руслайн», сославшись на репутационные риски. Поводом послужило крушение SSJ 100 «Аэрофлота» в московском Шереметьево 5 мая. Лайнер, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт, совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. 41 человек погиб, еще 10 пострадали.

Российские авиакомпании эксплуатируют 102 самолета Sukhoi Superjet 100. В парке «Аэрофлота» 49 таких самолетов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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