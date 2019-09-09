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Понедельник, 9 сентября 2019, 13:03 мск

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British Airways отменила почти все рейсы из-за забастовки

Авиакомпания British Airways отменила практически все рейсы. Причиной стала 48-часовая забастовка пилотов, которые требуют от руководства пересмотра условий оплаты труда. Возможности предсказать, сколько пилотов все же придут на службу, и какими самолетами они могут управлять, сейчас нет, заявил авиаперевозчик.

В результате у British Airways нет другого выхода, кроме как отменить практически все рейсы. Ежедневно перевозчик совершает до 850 рейсов. Авиакомпания намерена вернуться к переговорам с профсоюзом пилотов. Пока же British Airways предлагает пострадавшим пассажирам перенести полет или же сдать билеты, получив деньги обратно.

По мнению профсоюза, British Airways получает огромные прибыли за счет простых работников. Новая забастовка запланирована на 27 сентября.

Лондон, Иван Гридин

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