С помощью Google Earth нашли пропавшего 22 года назад человека

В США с помощью сервиса Google Earth обнаружили останки человека, который числился без вести пропавшим более 20 лет. Об этом сообщает телеканал CNN.

Сообщение об исчезновении человека поступило в правоохранительные органы штата Флорида 7 ноября 1997 года. В последний раз мужчину видели, когда он садился в свой автомобиль, но домой он не приехал. Поиски не дали результатов.

На днях один из пользователей Google Earth рассматривал снимки того места, где он прежде жил, и обнаружил, что в резервуаре для сточных вод находится что-то, очень похожее на автомобиль.

Мужчина связался со своим знакомым, который проживает в том районе, и попросил рассмотреть водоем с помощью беспилотника. Информация подтвердилась – в резервуаре находилась затопленная машина.

Полицейские извлекли автомобиль и обнаружили в нем останки человека. Экспертиза подтвердила, что это труп пропавшего 22 года назад мужчины. Предположительно, он не справился с управлением и съехал в пруд, где утонул.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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