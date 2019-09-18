российское информационное агентство 18+

Интернету 25 лет

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 18 сентября 2019, 18:54 мск

Новости В мире

Новости дня, Новости кратко, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия

Президент США объявил о назначении нового советника по нацбезопасности

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил о назначении на пост своего советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена, имя которого ранее в американских СМИ называли в качестве потенциального преемника уволенного 10 сентября Джона Болтона.

Как отметил Трамм в твиттере, он долгое время работал с О`Брайеном, который сейчас успешно занимает должность специального посланника президента в Госдепе по делам заложников. «Он отлично справится со своей работой», – подчеркнул президент США.

По данным американской прессы, О'Брайен считается наиболее безопасным выбором, поскольку имеет хорошие отношения и в Госдепартаменте, и в Пентагоне.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 18.09.19

В Кремле прокомментировали предстоящие переговоры по транзиту газа с ЕС и Украиной. / Ученые рассказали, как пиво помогает в профилактике диабета. / «Американская демократия» в Косово: США поддержали запрет голосования на выборах для жителей края с сербскими паспортами. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

«Американская демократия» в Косово: США поддержали запрет голосования на выборах для жителей края с сербскими паспортами

Косовская проблема: позиция Сербии получает признание ключевых мировых игроков

Россия вновь сократила вложения в госдолг США

Россия получила ракету «недостижимой для конкурентов дальности»

Путин предложил саудитам вооружиться российскими комплексами ПВО

Вашингтон пытается убедить Сербию, что бомбардировки были полезны для страны

«Оправдать все зверства»: почему НАТО добивается Сербии

По плану Вашингтона: ЕС пытается вытеснить Россию с газового рынка в пользу США

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, США,