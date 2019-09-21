В Финляндии возбудили дело о российских волкособах

Полиция Хельсинки направила в прокуратуру материалы уголовного дела о нелегальном ввозе волков из России и выращиванием волкособов вопреки запрету на скрещивание волков и собак в Финляндии.

Дело было возбуждено сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Финляндии: «нарушение законов об охране животных при отягчающих обстоятельствах», «нарушение законов об охране животных», «нарушение законов об охране природы» и «контрабанда животных», сообщил портал Yle.

Главной подозреваемой по делу является хозяйка фермы, занимавшаяся скрещиванием собак и волков. Всего же по делу проходят 8 человек. По предварительной версии, волков в страну ввозили с территории России.

Полиция провела обыски в городе Ориматтила, в ходе которых удалось обнаружить двух волков. Они были заперты без воды и еды в сауне у подруги женщины. В городе Карккила нашли животное, которое по результатам анализов оказалось чистопородным североевропейским волком. Полиция задержала собственницу фермы. Сейчас она помещена под стражу.

Следствие полагает, что преступления совершались с июля 2016 по январь 2019 года. Между тем СМИ ранее сообщали, что Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии запретило волкособов с 1 июня 2019 года.

До этого в Финляндии гибридов волка и собаки заводили как домашних животных. Таких особей в стране насчитывается около 1 тыс. С 1 июня выведение волкособов запрещено. Однако, как сообщалось, согласно закону, тех волкособов, которых взяли домой до 1 июня, можно содержать до конца их жизни, напоминает «Интерфакс».

Хельсинки, Иван Гридин

Хельсинки. Другие новости 21.09.19

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