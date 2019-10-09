NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для дестабилизации в Европе

На Западе пришли к выводу, что за разного рода акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ) РФ. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные западных спецслужб. В частности, утверждается, что речь идет о специалистах из воинской части 29155, которые якобы занимаются саботажем и подрывной деятельностью.

Разведчики четырех странах Запада считают, что именно эта воинская часть стоит за отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери, а также за попыткой переворота в Черногории, пишет издание. По данным NYT, западные спецслужбы установили связь между обоими событиями, однако предупредили, что совершенно невозможно предугадать, когда и где бойцы спецподразделения появятся в следующий раз.

Собеседники NYT также указывают, что в части 29155 служат те, кто прошел войны в Афганистане, Чечне и на Украине. «Их операции настолько секретны, что о существовании этого подразделения не знают даже в других отделах ГРУ», – утверждают источники издания. Газета раскрыла имена вероятных руководителей: генерал-майор Андрей Аверьянов и Анатолий Чепига. Последнего подозревают в том, что именно он участвовал в отравлении Скрипалей.

Один из европейских разведчиков выразил удивление, что представители российского спецподразделения на протяжении многих лет свободно перемещались по Европе. Так, например, за год до событий в Солсбери трое оперативников ГРУ якобы приезжали в Великобританию осматривать местность. Одним из них, по данным западных спецслужб, был Александр Мишкин, который позже предъявлял документы на имя Александра Петрова. Вместе с ним в Англии побывали и двое мужчин, называвших себя Федоровым и Павловым. Их подозревают в причастности к убийству болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева в 2015 году.

Как отмечает издание, пресс-секретарь российского президента все вопросы переадресовал в Министерство обороны, а в военном ведомстве на запросы газеты не ответили, передает РБК.

Как писал «Новый День», 4 октября секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что в 2019 году силовикам удалось предотвратить четыре теракта в крупных российских городах. По его словам, теракты планировались в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже. Кроме того, отметил Патрушев, удалось предотвратить еще одно преступление террористической направленности, а с января по сентябрь в ЦФО силовики задержали 152 человека, причастных к террористической деятельности.

Нью-Йорк, Иван Гридин

Нью-Йорк. Другие новости 09.10.19

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