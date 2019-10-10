Сенат США готовит антитурецкие санкции на фоне вторжения в Сирию

Сенаторы США предложили ввести санкции в отношении турецкого лидера Тайипа Эрдогана и высшего руководства страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ, обнародованный сенатором Линдси Грэмом. Кроме того, сенаторы считают необходимым ввести визовые ограничения в отношении турецких чиновников, а также ввести санкции против энергетического сектора Турции, и наказать Анкару за покупку российских ЗРК С-400.

Сенаторы, помимо прочего, предложили установить запрет на оказание военной помощи Турции. Эти предложения были озвучены на фоне начала военной операции «Источник мира», в ходе которой турецкая армия вторглась на территорию Сирии.

Автором пакета жестких санкций против Турции выступили сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Крис Ван Холлен. Грэм опубликовал проект пакета санкций в Twitter, отметив, что республиканцы и демократы в Конгрессе едины во мнении по поводу санкций в отношении Анкары.

Проект, в частности, предусматривает санкционные меры против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, вице-президента Фуата Октая и ряда турецких министров, уточняет агентство «Анадолу». Также авторы проекта предлагают применить жесткие санкции против военной и торговой сфер Турции, если Анкара в течение 90 дней не прекратит операцию в Сирии.

Кроме того, сенаторы считают необходимым прекратить продажу самолетов, транспортных средств, техники вооруженным силам Турции, а также обмен разведывательной информацией.

Как писал «Новый День», вооруженные силы Турции к полуночи 9 октября обстреляли на территории Сирии 181 объект, «относящийся к террористической организации». «Вооруженные силы Турции в рамках операции «Источник мира» на сегодняшний день обстреляли 181 объект, принадлежащий террористической организации с помощью ВВС и средств огневой поддержки», говорится в заявлении.

В ходе первого этапа операции погибло порядка 10 человек и до 30 получили ранения. Операция турецких войск началась во второй половине дня 9 октября с воздушных ударов и артиллерийских обстрелов. Одновременно с артподготовкой моторизированные соединения турецкой армии вошли в Сирию.

Турецкие войска попытались взять сходу город Тель-Абьяд, но получили ожесточенный отпор. Военные эксперты ожидают, что город уже 10 октября будет взят в кольцо вместе с обороняющимися курдскими вооруженными формированиями.

Курдские вооруженные формирования вступают в периодические схватки с турецкими войсками и действующими на территории Сирии протурецкими отрядами, отмечает «РГ». Кроме того, были зафиксированы обстрелы со стороны Сирии приграничного турецкого населенного пункта Нусайбин.

По сообщениям с курдской стороны, практически без охраны остались лагеря, в которых содержатся пленные террористы запрещенной в России организации «Исламское государство». Из лагеря Эль-Гол, по данным курдов, уже сбежали несколько жен террористов. Также курды из коалиции «Силы демократической Сирии» заявили, что турецкие войска нанесли удар по одной из тюрем, в которой содержатся террористы ИГ (запрещена в РФ).

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 10.10.19

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