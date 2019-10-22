Помпео: США полностью готовы к войне с Турцией

США, если потребуется, готовы применить военную силу в отношении Турции в связи с проводимой ее операцией на севере Сирии. Такое заявление сделал госсекретарь Майк Помпео. При этом он не стал уточнять, какие именно действия должна предпринять Анкара, чтобы вынудить Вашингтон на военные действия.

«Мы предпочитаем мир войне», – подчеркнул госсекретарь в интервью телеканалу CNBC. Он так же отметил, что президент США Дональда Трамп полностью готов предпринять такие действия, передает ТАСС. Помпео также заявил, что США могут задействовать свои экономические возможности и дипломатические средства, что гораздо предпочтительнее для Вашингтона.

Как писал «Новый День», вооруженные силы Турции начали военную операцию «Источник мира» на северо-востоке в Сирии 9 октября. Ее цель – вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований. На прошлой неделе Трамп подписал указ, разрешающий Госдепу и Минфину США вводить ограничительные меры в отношении Турции.

«Президент Дональд Трамп подписал указ, нацеленный на то, чтобы добиться от Турции прекращения наступления на северо-востоке Сирии и согласиться на немедленное прекращение огня. Указ дает министерству финансов и Госдепу право вводить санкции против физлиц и структур в Турции, ответственных за действия, несущие угрозу для граждан, или подрывающие мир, безопасность и стабильность на северо-востоке Сирии», – отметил Помпео в заявлении.

Также на прошлой неделе в Анкаре состоялись американо-турецкие переговоры. Стороны достигли соглашения о приостановке боевых действий. Вице-президент Майк Пенс также пообещал, что Вашингтон не станет вводить новые санкции против Анкары и отменит уже действующие в отношении нее экономические рестрикции, когда будет обеспечено «постоянное прекращение огня» в зоне турецкой операции в Сирии.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 22.10.19

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