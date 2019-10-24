Трамп решил снять санкции с Турции

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении снять санкции с Турции, введенные после начала Анкарой военной операции на севере Сирии. «Санкции будут сняты, если только не случится что-то, что нам не понравится», – анонсировал американский лидер.

Он выразил уверенность, что объявленное 17 октября перемирие на севере Сирии будет постоянным. «Хотя в этом уголке мира понятие «постоянный» вызывает вопросы», добавил Трамп.

Ранее главу США подвергли критике за решение вывести американские войска с севера Сирии, после чего 9 октября Турция развернула в этом регионе военную операцию «Источник мира», целью которой было вытеснение курдских формирований вглубь страны, подальше от границы. В конечном счете решение Трампа усилило позиции России в регионе, считают критики президента США.

Трамп отметил, что если Анкара не выполнят свои обязательства в том числе по защите религиозных и этнических меньшинств, США могут ввести против нее новые санкции, например, повысить пошлины на сталь и другие турецкие товары. Ранее Минфин США ввел санкции против Министерств обороны и энергетики Турции, а Трамп повысил пошлины на турецкую сталь на 50%, напоминает РИА «Новости».

Как писал «Новый День», 22 октября глава МИД России Сергей Лавров объявил, что турецкая военная операция в Сирии остановлена. Это решение было принято по итогам сочинских переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Они договорились об отводе курдских сил на 30 километров от сирийско-турецкой границы и о контроле за этим процессом со стороны российской военной полиции и сирийских войск.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 24.10.19

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