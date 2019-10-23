Турция остановила операцию в Сирии. Россия направит военную полицию на север страны

Военная операция Турции «Источник мира» на северо-востоке Сирии прекращается, остальное будет зависеть от выполнения договорённостей по отводу курдских подразделений. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Она (операция – прим. ред.) прекращается, всё будет зависеть от того, насколько будут выполняться договорённости, в том числе по отводу вооружений и отводу сил и средств курдских подразделений», – приводит слова российского министра RT.

Из совместного российско-турецкого меморандума по результатам переговоров президентов двух стран следует, что с 23 октября в зону за пределами турецкой операции в Сирии будет введена российская военная полиция и сирийские войска.

По мнению директора по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федора Лукьянова, договоренности по обеспечению безопасности в зоне проведения операции «Источник мира» в Сирии с высокой долей вероятности будут выполнены, поскольку устраивают все стороны, передает ТАСС.

«Я думаю, что шансы на реализацию той части достигнутых договоренностей, содержание которых стало известно, вполне высоки. То, что мы узнали, соответствует интересам всех основных сторон, или является неизбежным, если брать курдов», – полагает эксперт.

Он обратил внимание на то, что курды не смогли бы самостоятельно воевать против Турции без поддержки США. «По результатам переговоров фактически Россия гарантирует им уход – это максимум, что они могли получить. Дальше, видимо, будет какой-то процесс торга курдских лидеров с Дамаском об условиях сосуществования», – аналитик.

Лукьянов отметил, что турецкие военные остаются на территории Сирии, что, безусловно, отвечает интересам Анкары, однако наступление турецких войск прекратилось. Благодаря этому и Турция, и Дамаск остаются в выгодном положении. Москва в свою очередь приветствует расширение зоны контроля законного сирийского правительства.

Эксперт отметил, что захваченные турецкими войсками территории пока останутся за ними в качестве буферной зоны, где в перспективе можно будет разместить сирийских беженцев, а также какую-то часть действующих сейчас в Идлибе группировок, хоть это не обсуждалось на переговорах. Благодаря достигнутым договоренностям, зона юрисдикции Дамаска расширилась по сравнению с тем, что было до начала турецкой операции, что устраивает Россию, добавил Лукьянов.

Кроме того, считает эксперт, итоги российско-турецких переговоров в целом устраивают США. По его мнению, президент Дональд Трамп теперь сможет объявить, что «он приказал туркам прекратить операцию, они и прекратили», кроме того, определенную защиту в результате отвода получают курды, выступавшие союзниками американцев в ходе сирийской кампании. Кроме того, договоренности Путина и Эрдогана не противоречат итогам американо-турецких переговоров от 17 октября.

«Турки договорились с американцами о прекращении боевых действий и выводе курдских формирований. А Москва договорилась с Анкарой о том, что боевые действия не возобновятся, а вывод курдских формирований будет еще и обеспечен российским прикрытием. Это соглашения, которые друг друга дополняют», – резюмировал эксперт.

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 23.10.19

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