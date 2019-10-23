Россия простила африканцам $20 млрд долгов

Россия списала задолженности стран Африки на сумму более 20 млрд долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания экономического форума «Россия-Африка» который проходит в Сочи.

«Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов», – сказал Путин.

По его словам, с рядом государств запущены совместные программы, предполагающие использование долговых средств для финансирования национальных проектов экономического роста, сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент также отметил, что российский бизнес проявляет все больше внимания к странам Африки. «Подчеркну, африканские страны привлекают все больше внимания российского бизнеса. Во многом это связано с тем, что Африка становится одним из центров роста мировой экономики», – сказал Путин.

Он также отметил, что за 5 лет взаимный российско-африканский товарооборот вырос более чем в два раза и превысил 20 млрд долларов. Мне кажется, что это слишком мало. Ведь имейте в виду, уважаемые дамы и господа: из этих 20 млрд 7,7 млрд – это наша торговля с Египтом, это 40%. А в Африке очень много наших потенциальных партнеров, очень. С хорошими перспективами развития, с огромным потенциалом роста», – отметил российский лидер, добавив, что, согласно оценкам экспертов, к 2050 году ВВП африканских государств достигнет $29 трлн.

Сочи, Иван Гридин

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