России предложили разместить военную базу в Африке

Центральноафриканская Республика продолжает рассматривать вопрос о создании в стране российской военной базы, заявил президент страны Фостен-Арканж Туадера. «Мы продолжаем работать с национальным Министерством обороны и Министерством обороны РФ над этим вопросом, чтобы изучить возможности», – сказал он.

По словам Туадеры ЦАР заинтересована в поставках российских вооружений и просит об этом Москву. «Наши силы нуждаются в оружии. И в ходе своих встреч (на саммите «Россия – Африка» – прим. ред.) я попросил Российскую Федерацию о возможности предоставить ЦАР дополнительную помощь, чтобы помочь нашим военным выполнять свои задачи должным образом», – приводит слова главы африканской республики РИА «Новости». Туадера также напомнил, что Москва уже передала ЦАР первую партию стрелкового вооружения из 5 тыс. единиц.

В январе о возможном появлении в стране российской военной базы говорила министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра. По ее словам, в конечном счете соответствующее решение должны принять президенты двух государств. Тогда же она заявила, что местные жители уже воспринимают как военную базу образовательный центр в городе Беренго, хотя он ею не является.

Напомним, Москва и Банги заключили соглашение о военном сотрудничестве в августе прошлого года. Оно подразумевало отправку в Центральноафриканскую республику российских инструкторов, а также обучение военных ЦАР в российских учебных заведениях. Российский МИД сообщил об отправке в африканскую страну группы из пяти военных и 170 гражданских инструкторов для подготовки вооруженных сил еще в марте 2018 года. Кроме того, российская сторона на безвозмездной основе поставила на нужды армии партию стрелкового вооружения и боеприпасов.

Банги, Иван Гридин

Банги. Другие новости 25.10.19

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