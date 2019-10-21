Путин: Запад запугивает и шантажирует страны Африки

Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые западные страны прибегают к запугиванию и шантажу правительств африканских стран, желая вернуть утраченные влияние и доминирующие позиции в бывших колониях. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

По его словам, такими способами они «стремятся – уже в «новой обертке» – выкачивать сверхприбыли, эксплуатировать континент без оглядки и на людей живущих здесь, и на экологические и другие риски». Он также высказал уверенность, что эти западные страны препятствуют сближению России и Африки. «Вероятно, чтобы никто не мешал такой политике», – предположил глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия готова к конкурентной борьбе за сотрудничество с Африкой, однако она должна быть цивилизованной. «Разумеется, мы учитываем эти реалии, делаем соответствующие выводы и готовы не к переделу богатств континента, а к конкуренции за сотрудничество с Африкой», – сказал Путин. Президент отметил, что на сотрудничество с Африкой претендуют не только западноевропейские страны, США и Китай, но и Турция, Индия, Япония, Южная Корея, страны Персидского залива, Израиль и Бразилия.

В августе представители Пентагона предупредили членов конгресса США о растущем влиянии России и КНР в Африке, сообщало издание The Intercept. В частности, Пекин и Москва не только активно наращивают свои экономические связи с африканскими странами, но и укрепляют свое дипломатическое и культурное влияние.

По словам представителей Пентагона, Вашингтону необходимо сотрудничать с другими странами Африки, чтобы помешать России и Китаю воспользоваться в полной мере доступом к портам, базам или воздушному пространству континента и поставить под угрозу «свободу действий США на территории Африки и в окружающем ее пространстве».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.10.19

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