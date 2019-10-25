Самый богатый человек в мире потерял 7 млрд долларов за день

Глава Amazon Джефф Безос, который считается богатейшим человеком планеты, обеднел на 7 млрд долларов всего за сутки. Акции его компании обвалились в цене из-за недовольства инвесторов отчетностью за третий квартал.

Как сообщает телеканал CNBC, в третьем квартале этого года операционный доход Amazon снизился до 3,2 млрд долларов, за тот же период в 2018 году компания заработала на полмиллиарда больше. Также упала и чистая пробыли с 2,9 млрд долларов до 2,1 млрд долларов.

Когда отчет был опубликован, ценные бумаги подешевели на 9%, из-за чего, по подсчетам аналитиков, Безос потерял 6,9 млрд долларов. Если так продолжится и дальше, глава Amazon может потерять статус самого богатого человека в мире и уступить первое место в рейтинге Bloomberg Billionaire Index основателю Microsoft Биллу Гейтсу.

Ранее состояние Безоса сократилось на 46 млрд долларов из-за бракоразводного процесса. Несмотря на потерю столь существенной суммы, Безос сохранил статус самого богатого человека в мире.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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