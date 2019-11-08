В Вашингтоне опровергли факт договоренностей по отмене пошлин с Китаем

Между США и Китаем не достигнуто каких-либо договоренностей о снижении или отмене тарифов по торговле. Такое заявление сделал торговый советник Белого дома Питер Наварро после объявленных Министерством торговли КНР днем ранее договоренностях о поэтапной отмене взаимных пошлин.

«В настоящее время нет соглашения об отмене каких-либо существующих тарифов в качестве условия сделки первого этапа», – сообщил Наварро в эфире программы Lou Dobbs Tonight, выходящей на CNN. По его словам, единственный, кто может принять подобное решение, – президент США Дональд Трамп.

Как писал «Новый День», с 1 сентября США на 15% повысили пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд. На другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября пошлины составили 30%. Китай ответил на это 10-процентными пошлинами на американскую продукцию объемом $75 млрд, вторую часть дополнительных 5-процентных пошлин Пекин должен ввести 15 декабря.

В середине октября США и Китай заявили о торговом перемирии. В Вашингтоне отметили, что могут воздержаться от следующего повышения пошлин, не снижая действующие, Пекин пообещал вдвое увеличить покупки в США сои и другого продовольствия.

Как писал «Новый День», в июне стало известно, что китайский малый и средний бизнес рассматривают возможность переноса производства в Россию из-за торговой войны с США. Такое заявление сделал генсек Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом (China Overseas Development Association, CODA) Хэ Чжэньвэй.

По его словам, торговля между Китаем и США в основном приходится на малые и средние предприятия, тогда как двусторонний товарооборот России и Китая опирается на крупные госпредприятия. Однако, отметил Хэ Чжэньвэй, в настоящее время многие ориентированные на экспорт малые и средние предприятия КНР столкнулись с проблемами из-за того, что США подняли пошлины на китайские товары с 10% до 25%.

Глава CODA заявил, что в таких трудных условиях китайские компании должны бороться за свое существование. Выход из этой ситуации, полагает он, один – китайский бизнес «должен задуматься над тем, как пойти в Россию». По его словам, китайцы могут перенести производство в Россию, а затем продавать товар и в Европу, и в США.

Напомним, что с приходом Дональда Трампа к власти в 2016 году, он сразу заговорил о защите американских производителей по всему миру, угрожая введением ограничительных мер на ввоз товаров в США.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 08.11.19

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