Высшие чиновники Боливии вслед за президентом ушли в отставку

Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку, сообщает Pagina7. Свой пост также покинул вице-президент страны Альваро Гарсия Линера. Ранее вооруженные силы Боливии потребовали ухода президента, чтобы обеспечить стабильность в стране.

«Я ухожу в отставку, потому что наши братья и сестры, работающие на государственной службы, не продолжали подвергаться преследованию. Я очень сожалею об этом гражданском перевороте. Я хочу сказать вам, братья и сестры, борьба не закончена. Мы продолжим борьбу за равенство за мир», – сказал Моралес в обращении к гражданам. Он выразил надежду, что беспорядки в стране прекратятся уже вечером.

Моралес заверил, что не намерен покидать территорию страны. «Ходят слухи о том, что Эво собирается сбежать. Мне незачем бежать. Хочу, чтобы народ Боливии знал – я ничего не украл», – сказал Моралес, перечисляя достижения уходящего правительства. Министр здравоохранения страны Габриэла Монтаньо заявила, что полиция намерена задержать Моралеса, а его дом был разграблен.

По словам оппозиционера Луиса Фернандо Камачо, был выдан ордер на арест Моралеса, и силовики его ищут. Он добавил, что военные якобы лишили бывшего главу государства президентского самолета, и он «спрятался в Чапаре». Именно в этом населенном пункте Моралес заявил о своей отставке.

Кроме того, в отставку ушли спикер палаты депутатов Виктор Борда, министр планирования и координации Боливии Марианна Прадо, председатель Высшего избирательного суда страны Мария Эухения Чоке, глава таможенного департамента Марлен Ардайя, генпрокурор Пабло Дидерих, а также несколько сенаторов. Позже спикер сената Боливии Адриана Сальватьерра, которой, согласно конституции, должна была перейти власть в стране, также подала в отставку, пишет газета El Deber. «Мы хотим, чтобы этот конфликт прекратился... Я заявляю о своей отставке, аналогично тому, как это сделали Эво и Альваро», – приводит издание слова спикера сената.

Боливийские вооруженные силы провели воздушные и наземные операции для «нейтрализации» вооруженных группировок, действующих вне закона. О каких группировках идет речь, в заявлении военных не указывается.

Напомним, в ходе протестов в Боливии пострадало как минимум 30 человек. Они были ранены при столкновении сторонников и противников Моралеса, который победил на недавно прошедших выборах. Акции проходят в нескольких городах страны. Противник президента на выборах Карлос Меса не признал итоги выборов. Моралес назвал протесты в стране в связи с его переизбранием попыткой государственного переворота.

После отставки Моралеса, вице-президента Альваро Гарсиа Линеры и спикеров обеих палат парламента вторая вице-спикер сената, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила о переходе к ней верховной власти и заверила, что проведет новые президентские выборы.

Руководство Кубы, Венесуэлы, Мексики, а также избранный президент Аргентины Альберто Фернандес назвали произошедшее госпереворотом и осудили происходящее.

Сукре, Иван Гридин

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