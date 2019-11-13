Боливийские производители коки потребовали вернуть к власти Эво Моралеса

Производители коки в Боливии не признали власть Жанин Аньес и потребовали возвращения на президентский пост Эво Моралеса, которого военные вынудили уйти в отставку. Соответствующее заявлении сделал вице-президент федерации профсоюзов производителей коки Боливии Андронико Родригес, сообщает Los Tiempos,.

«Мы призываем общественные организации к мобилизации против государственного переворота и отвергаем самопровозглашение госпожи Аньес президентом, потому что это против Конституции», – заявил он. По словам Родригеса, сбор сторонников Моралеса начнется в Кочабамбе, в 200 км от столицы страны Ла-Паса. В поддержку Моралеса также выступил профсоюз фермеров страны. Его руководство объявило чрезвычайное положение и пообещало, что члены профсоюза организуют блокаду дорог в стране.

Боливия – аграрная страна, сельским хозяйством занимается значительная часть населения. Кока – важный продукт сельского хозяйства страны. Его производные могут использоваться не только для производства наркотиков, но и в фармакологии, при производстве косметики и в пищевой промышленности. Листья коки, выращенные на высокогорье, используются как стимуляторы и составные ингредиенты традиционного боливийского чая.

Отметим, что США признали оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющей обязанности президента Боливии. Об этом заявил и. о. помощника госсекретаря США по вопросам Западного полушария Майкл Козак.

Как писал «Новый День», Эво Моралес ушел в отставку на фоне протестов, вызванных итогами октябрьских президентских выборах. Согласно официальным данным, он одержал на них победу, однако оппозиция заявила о фальсификациях. После начала столкновений на улицах Моралес покинул свой пост и уехал в Мексику, где ему предоставили политическое убежище. 13 ноября пост временно исполняющей обязанности президента страны заняла второй вице-спикер сената Жанин Аньес.

Кроме того, в отставку ушли спикер палаты депутатов Виктор Борда, министр планирования и координации Боливии Марианна Прадо, председатель Высшего избирательного суда страны Мария Эухения Чоке, глава таможенного департамента Марлен Ардайя, генпрокурор Пабло Дидерих, а также несколько сенаторов. Позже спикер сената Боливии Адриана Сальватьерра, которой, согласно конституции, должна была перейти власть в стране, также подала в отставку.

Руководство Кубы, Венесуэлы, Мексики, а также избранный президент Аргентины Альберто Фернандес назвали произошедшее госпереворотом и осудили происходящее.

Сукре, Иван Гридин

Сукре. Другие новости 13.11.19

Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд и способ уйти от санкций. / Катастрофическое наводнение в Венеции: затопило почти весь город (ФОТО, ВИДЕО). / Киев выставил Назарбаева «неконкретным» человеком. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»