Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд и способ уйти от санкций

Президент США Дональд Трамп предложил главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану заключить торговое соглашение на $100 млрд, а также возможность обхода санкций, наложенных после покупки Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации.

Соответствующее письмо, отмечает издание, было направлено Эрдогану на прошлой неделе. Вчера, 12 ноября, Эрдоган отправился с официальным двухдневным визитом в Вашингтон, где проведет переговоры с Трампом в формате «один на один». Как писал «Новый День» в октябре палата представителей конгресса США поддержала антитурецкие санкции. «Ужасно, что Трамп пригласил Эрдогана в Белый дом, после того как тот напал на наших сирийских курдских союзников, а турецкие силы совершили то, что сама администрация называет военными преступлениями», – сказал сенатор-демократ Крис Ван Холлен.

По словам одного из собеседников WP, в настоящее время администрация Трампа пытается убедить Турцию отказаться от ввода в эксплуатацию купленных у России С-400, чтобы «Триумфы» не были поставлены на дежурство и тем самым не получили возможность доступа к системам коммуникации и защиты американских истребителей F-35. Таким образом, Анкара получает шанс вернуться к программе создания многоцелевых истребителей F-35 и избежать санкций.

Другой источник рассказал, что нынешний визит Эрдогана в США предоставляет Трампу возможность для «полного и откровенного разговора» с Анкарой, необходимого для решения двусторонних проблем. «Заключение любой торговой сделки в первую очередь требует конкретного прогресса в решении основных вопросов, таких как покупка Турцией российских С-400», – заявил анонимный источник в Белом доме.

Напомним, контракт на поставку четырех дивизионов С-400 Россия и Турция подписали в 2017 году. В середине июля начались первые поставки компонентов ЗРК в Анкару. Прибытие последней партии С-400 ожидается до конца текущего года. В ответ на это Вашингтон пригрозил санкциями и исключением Турции из программы поставок американских истребителей F-35.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 13.11.19

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