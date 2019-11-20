Кремль ответил Эстонии на территориальные претензии

Высказывания спикера эстонского парламента Хенн Пыллуаас о том, что Россия должна вернуть республике «аннексированные территории», в Кремле считают неприемлемыми. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Москва не может согласиться с такими призывами. Днем ранее Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Эстонии ее территории. Так политик прокомментировал интервью директора Второго европейского департамента российского МИД Сергея Беляева для РИА «Новости». Дипломат рассказал, что Тартуский мирный договор давно утратил силу, но Таллин ссылается на него при обсуждении ратификации пограничного договора и выдвигает территориальные претензии к Москве.

По мнению спикера эстонского парламента, прогресс в утверждении пограничного договора может быть достигнут, только когда Москва признает Тартуский договор и границы прибалтийской республики в соответствии с ним.

По Тартускому договору, подписанному Советской Россией и Эстонией в 1920 году, к прибалтийской республике отходила часть Ленинградской и Псковской областей. В 1944-м эти территории вернули РСФСР.

Ссылки на договор включили в преамбулу закона о ратификации российско-эстонского соглашения о границах. Москва расценила это как возможность предъявлять ей в будущем территориальные претензии и отозвала подпись под документом.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.11.19

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