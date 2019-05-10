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NewDayNews.ru

Пятница, 10 мая 2019, 08:11 мск

Новости Политика

Глава МВД Эстонии предъявил России территориальные претензии

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме предъявил России территориальные претензии.

По словам чиновника, Москва «удерживает» более пяти процентов эстонских земель. Речь идет об Ивангороде Ленинградской области и Печорском районе Псковской области. Эти территории отошли Эстонии по Тартускому мирному договору 1920 года. В 1944 году из вернули России.

Хельме отметил, что российская сторона не хочет отдавать данные земли обратно или платить за них компенсацию. И подчеркнул, что Эстония не собирается «воевать с Россией» по этому поводу, но надеется разрешить ситуацию с помощью международных судебных инстанций.

Напомним, что Хельме является лидером Консервативной народной партии, входящей в правящую коалицию Эстонии. Партия выступает против ратификации пограничного договора с Россией, подписанного в 2014 году, заявляя, что документ противоречит конституции страны.

В Москве считают, что Тартуский договор не имеет юридической силы.

В посольстве РФ в Эстонии сообщили, что отдельные эстонские политики периодически поднимают вопрос о «советской оккупации» и о территориальных претензиях к РФ, но руководство Эстонии всегда подчеркивает, что такие заявления являются личным мнением оратора и не отражают официальную позицию Таллина.

Москва, Игорь Юров

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