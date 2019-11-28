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Четверг, 28 ноября 2019, 10:14 мск

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Вашингтон решил сократить инвестирование НАТО

Фото: www.defense.gov

В Вашингтоне сформировали план по значительному сокращению финансирования НАТО, сообщает CNN. За последнее время о том, что это с большой вероятностью скоро произойдет, говорили многочисленные высокопоставленные американские чиновники.

По данным источников телеканала, США намерены сократить взносы на содержание Североатлантического альянса с нынешних 22% до 16%. Выпадающая разница, судя по всему, ляжет на остальные страны-участницы НАТО. Отмечается, что средства американцев шли на содержание штаб-квартиры альянса, проведение совместных военных операций и маневров, а также на цели безопасности.

По мнению наблюдателей, решение Вашингтона практически не ударит по бюджету других стран-участниц Альянса, так как казна НАТО относительно невелика – около 2,5 млрд – и отделен от национальных оборонных бюджетов, которые, согласно рекомендациям НАТО, должны составлять 2% ВВП страны.

Как писал «Новый День», политики из стран Прибалтики и Польши, постоянно говорят о «российской угрозе» и необходимости наращивания обороноспособности. В Москве в свою очередь неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет ни на кого нападать. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы подобных планов, но просто пользуются поводом, чтобы разместить близ российских границ больше техники и батальонов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 28.11.19

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